شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام عيد الأضحى تحقق إيرادات 14.5 مليون جنيه بأول أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دور عرض السينمات إقبال المصريين على مشاهدة الأفلام في السينمات بأول أيام عيد الأضحي المبارك، والتي تشهد عرض 3 أفلام هم، "المشروع x" بطولة النجم كريم عبد العزيز، و"ريستارت" بطولة النجم تامر حسني، و"سيكو سيكو" بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقي.

وحقق السينمات خلال أول أيام عيد الاضحي المبارك، إيرادات بلغت 14 مليون و484 الفاً و929 جنيهاً، حيث جاء فيلم "المشروع x" للنجم كريم عبد العزيز في المركز الأول بإيرادات بلغت 7 ملايين و551 الفاً و350 جنيهاً.

وجاء فيلم "ريستارت" للنجم تامر حسني في المركز الثاني، بايرادات بلغت 6 ملايين و505 الفاً و577 جنيهاً، أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم "سيكو سيكو" بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقي والذى استمر عرضه من موسم عيد الفطر للوقت الحالي، وبلغت إيرادات بأول أيام عيد الأضحى 428 الف جنيه.

ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره فى خمس دول هى: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائى العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

فيلم سيكو سيكو من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، مع عدد من النجوم الشباب منهم تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، فيما يظهر به خالد الصاوي ضيف شرف، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

تدور أحداث فيلم سيكو سيكو حول شابين من عائلة متوسطة يحققان أحلامهما بعد زمن من الانتظار، عندما يحصلان على ميراثهما القانوني أخيرًا بعد وفاة عمهما ولكن سرعان ما لا تتم فرحتهما حيث يكتشفان أن الميراث عبارة عن بضاعة غير قانونية، فيقرر الشابان تصفية تلك البضاعة من خلال بيعها على لعبة تليفون محددة من إنشائهما والتي يسمونها "سيكو سيكو".