شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو اليزيد يكتب: كيف كانت آخر مشاركة لـ شيرين عبد الوهاب في مهرجان موازين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قبل ساعات إدارة مهرجان موازين الدولى عن مشاركة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في الدورة الجديدة للمهرجان، حيث من المقرر أن تحيي ليلة الختام التي توافق 28 يونيو الجارى على مسرح النهضة بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك بعد 9 سنوات من آخر مشاركة لها في المهرجان الأضخم والأشهر أفريقيًا وعربيًا، وفى السطور التالية نرصد ونسترجع كيف كانت آخر مشاركة لـ شيرين في 2016 وبالتحديد الدورة الـ 15 للمهرجان أي قبل 9 سنوات.

ـ كان حفل شيرين عبد الوهاب هو الأنجح فى دورة المهرجان وقتها فنيًا وجماهيريًا، وأقيم الحفل على مسرح النهضة المخصص لنجوم الغناء العربى.

ـ حضرت شيرين إلى المسرح بصحبة مدير أعمالها ومستشارها الفني وقتها ياسر خليل، والشاعر الغنائى أمير طعيمة الذى تصادف وجوده فى المغرب، وجاء على نفس الطائرة التي كانت عليها شيرين لأمر آخر لكنه حرص على مفاجأة شيرين وحضور حفلتها الغنائية.

ـ شيرين وقفت دقائق قليلة مع نفسها قبل صعودها على المسرح وقبل مواجهة الجمهور الغفير الذى حضر لمشاهدتها وهى تغنى، وافتتحت الغناء بأغنية تتر مسلسل "طريقى" الذى لعبت بطولته، وحقق نجاحًا كبيرًا وهى ترتدى الزى المغربى الأنيق، وكانت الفرحة على وجهها واضحة وابتسامتها لا تغيب وضحكتها رنانة فى بعض الأحيان.

ـ غنت شيرين "طريقى"، "مش عايزة غيرك إنت"، "أنا مش بتاعت الكلام ده"، "مشاعر" ،"على بالى"، "جرح تانى" كتر خيرى"، وغيرها من الأغنيات التى غنتها شيرين مع جمهورها ورددوها معها وهتفوا لها: "يا شيرين يا شيرين" كنجمتهم الأولى والمفضلة.

ـ شيرين غنت بسعادة وقتها، لكنها بكت في لحظة أخرى على قرار اعتزالها وفكرة تخليها للحظة عن جمهورها، وذلك فى أغنية "على بالى"، حيث جلست على إحدى سماعات المسرح الكبرى، وسقطت دموعها وحاولت أن تقلل منها وتجففها ببعض المناديل، والجمهور يناديها كنوع من التأثر والتعاطف معها لتنهى الأغنية بعد هذا البكاء بضحكة بريئة قائلة: "حرام عليكم" ثم قالت إنها كانت ستكون أكبر مغفلة لو إنها لم تر هذه الوجوه ثانية، مشيرة بذلك إلى قرار اعتزالها بشكل غير مباشر، وهو القرار الذى تراجعت عنه وعادت لتقابل به جمهورها على مسرح موازين، كما رقصت شيرين على فترات، وتفاعل معها الجمهور المغربى الغفير خاصة فى الأغنيات ذات الإيقاع السريع ومنها أغنية "أنا مش بتاعت الكلام ده".

ـ أنهت شيرين فقرتها وحفلتها الغنائية وهى سعيدة أنها التقت قبلها بالصحافة والإعلام المغربى، وكانت مقابلة على عكس ما توقع الكثيرين أنه قد ينتج عنها مشاحنات نتيجة الأسئلة المتعلقة باعتزالها، لكن شيرين أجابت بهدوء وبإقناع وقالت إن مسألة اعتزالها ليست إلا "مجرد ظروف صعبة مرت بها وضغوط نفسية نتيجة شهور طويلة من العمل المتلاحق"، كما أوضحت أنها حريصة وصادقة دائماً فى كل مقابلاتها الصحفية ولا تكذب ولا تستطيع أن تفعل ذلك لأن ذلك ليس من طباعها.