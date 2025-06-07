إيمان العاصي تجسد هذه الشخصية غير المتوقعة بـ"في عز الضهر"

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة المصرية إيمان العاصي، في بطولة فيلم "في عز الضهر"، وتجسد في العمل شخصية فتاة إسمها ساندرا، وتعمل في المافيا.



وكان طُرح مؤخراً الإعلان التشويقي لفيلم "في عز الضهر"، وهو أول فيلم مصري للممثل العالمي مينا مسعود، ومن المقرر عرضه في دور العرض السينمائية في مصر يوم 18 حزيران/يونيو المقبل، وسيتم عرضه في دور السينما أيضاً في دول الخليج السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان ولبنان والأردن وسوريا والعراق، إلى جانب دول أميركا الشمالية وكندا.

العمل تم تصويره في عدة مواقع داخل مصر وفي عدد من الدول الأوروبية، ليضفي على الفيلم طابعًا بصريًا عالميًا يعكس أجواء التشويق التي تدور حولها أحداثه.

يتناول الفيلم قصة شاب مصري يدخل عالم المافيا الدولية، ويصبح أصغر عضو مافيا دولي، ويُكلف بمهمة خطيرة على الأراضي المصرية، فتتشابك الأحداث ويجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها.

الفيلم من إخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من الممثلين المصريين والعرب، من بينهم إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ساندرا ديفا، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد عز، أحمد جمال سعيد، أحمد علي، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.