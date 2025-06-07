رجل يتسلل إلى مقر إقامة الأميرين ويليام وكيت ميدلتون.. وهذا ما كان بحوزته

ميرنا وليد - بيروت - في واقعة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط البريطانية، ألقت الشرطة القبض على رجل في الثلاثينيات من عمره، بعد أن تمكن من التسلل إلى منطقة محظورة داخل أراضي قلعة وندسور، إحدى المقار الملكية الأهم، وذلك ظهر يوم الأحد الماضي.

ورغم الإجراءات الأمنية المشددة، خصوصاً حول مقر إقامة الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون وأطفالهما الثلاثة، نجح الرجل في تجاوز السياج الأمني، من دون الوصول إلى داخل القصر.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، وقعت الحادثة بالقرب من منزل "أدليد كوتج"، المقر العائلي لدوق ودوقة ويلز، ما أدى إلى استنفار فوري للوحدات الأمنية المعنية بحماية العائلة الملكية. وتم رصد المشتبه به عند الساعة الواحدة بعد الظهر، ليتم توقيفه مباشرة.

وفي بيان رسمي، أوضحت شرطة العاصمة البريطانية (Metropolitan Police)، أن الرجل أُلقي القبض عليه للاشتباه في اقتحامه موقعًا محميًا، بالإضافة إلى حيازته مواد مخدرة من الفئة A. وتم تسليمه إلى شرطة وادي التايمز، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا بكفالة بانتظار استكمال التحقيقات.

يُشار إلى أن التعدي على مواقع ملكية محمية، مثل قلعة وندسور، يخضع لأحكام صارمة بموجب قانون الجريمة المنظمة والشرطة لعام 2005، ما يجعل الحادث موضع متابعة أمنية وقانونية.