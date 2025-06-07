ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة اللبنانية يارا محبيها، بإطلاقها مقطعاً صغيراً من كليب أغنيتها الجديدة "غِلِط كتير"، على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت يارا على منشورها بالقول: "متل ما وعدتكم الأغنية الأولى من الألبوم اللبناني صارت جاهزة. انتظروا غِلِط كتير الاثنين الساعة 4:00 بتوقيت بيروت".

وكانت كشفت يارا عن غلاف أغنيتها اللبنانية الجديدة "غِلِط كتير"، وهي أولى إصدارات ألبومها اللبناني المنتظر، وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد ظهرت يارا في المقطع الترويجي، بإطلالة غير تقليدية وجريئة، ما أثار تفاعلاً واسعًا بين متابعيها، وتسبب بجدل ملفت حول التفاصيل الملفتة في مظهرها، لاسيّما ما كانت تضعه على رأسها.

ومن المتوقع أن تُطرح أغنية "غِلِط كتير" بشكل رسمي، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، إذ يترقب الجمهور إطلاقها عبر القناة الرسمية لـ يارا على يوتيوب.

كانت هذه تفاصيل خبر يارا تطلق مقطعاً صغيراً من "غِلِط كتير" وتعلن موعد صدور الأغنية كاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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