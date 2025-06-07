نجم عالميّ مفاجأة فيلم Happy Birthday لـ نيللي كريم

حرص النّجم العالميّ جيمي فوكس على حضور عرض فيلم Happy Birthday بطولة الممثّلة نيللي كريم الّذي عُرض ضمن فعاليّات مهرجان “تريبيكا” في الولايات المتّحدة الأميركيّة.

وقد نال الفيلم الّذي يُعدّ أحد ابرز الأعمال السّينمائيّة في المهرجان إعجاب جيمي فوكس، فقرّر أن يشارك في إنتاجه وتمّ التّوقيع بينه وبين المنتج أحمد دسوقي.

الفيلم من إخراج سارة جوهر وتأليفها إلى جانب محمّد دياب الّذي أعرب عن سعادته بتصريحات “فوكس” أحد منتجي فيلم “happy birthday”، قائلًا: “شهادة كبيرة أنّ الفيلم يعجب جيمي من أوّل نسخة سيناريو فأبدى حرصه على المشاركة في إنتاجه”. وأضاف أنّ شركة “فوكسهول” المملوكة من جيمي فوكس بواسطة مديرها التّنفيذيّ داتاري تيرنر دعمت الفيلم في عرضه الأوّل في المسابقة الرّسميّة لمهرجان تريبيكا في أميركا الّذي يرأسه روبرت دي نيرو”.

في سياق آخر، احتفلت نيللي كريم بانطلاق تصوير أحدث أعمالها السّينمائيّة فيلم “بروفة فرح” الّذي كان يحمل في السّابق اسم “جوازة ولا جنازة”. يجمع الفيلم على صعيد البطولة كلّ من نيللي كريم، شريف سلامة، عادل كرم وإخراج أميرة دياب