شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخراني يعود إلى المسرح بـ"الملك لير".. اعرف التفاصيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي، عن البوستر الدعائي الأول لمسرحية "الملك لير"، التي يُشارك في بطولتها الفنان الكبير يحيى الفخراني وإخراج شادى سرور.

ونشر الشيوي الصورة الرسمية للبوستر عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، معلقًا عليها بكلمة مختصرة لكنها مثيرة للترقب: "قريبًا"، ما أثار تفاعلًا كبيرًا من جمهور الفن والمسرح، الذين عبروا عن حماسهم لعودة الفخراني إلى خشبة المسرح في عمل كلاسيكي ضخم.

وتُعد مسرحية "الملك لير" من أبرز الأعمال المسرحية العالمية التي كتبها ويليام شكسبير، وتدور حول قصة ملك يدفعه الغرور إلى اتخاذ قرارات مصيرية تؤدي إلى مأساة شخصية وعائلية.

يُذكر أن يحيى الفخراني، أحد عمالقة الفن العربي، يتمتع بتاريخ حافل في المسرح والدراما، مما يزيد من التوقعات حول أدائه في هذا العمل الكلاسيكي الخالد.ويترقب الجمهور الإعلان عن موعد العرض الرسمي للمسرحية، التي من المتوقع أن تكون أحد أبرز الأحداث الفنية في الموسم المسرحي المقبل.

شهد اختيار الدكتور يحيى الفخراني رمزاً للثقافة العربية لعام 2025، ترحابا كبيرا، لما له من اعتراف دولي بقيمة ومكانة الفنان المصري، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العربي للشعر في دورته الحادية عشرة، ومن جانبه قال الدكتور يحيى الفخراني لليوم السابع: "إن كل من يتحدث اللغة العربية من الممكن أن يكون من جمهور الفنان المصري والعكس صحيح".

ويأتي ذلك تعليقا على إعلان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"؛ اختيار الفنان المصري الكبير الدكتور يحيى الفخراني؛ رمزاً للثقافة العربية لعام 2025م، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العربي للشعر؛ في دورته الحادية عشرة، تقديراً لإسهاماته البارزة؛ في مجال الفن والثقافة العربية، حيث أدى دورًا مهمًا في تعزيز الهوية الثقافية العربية؛ على مدار مسيرته الطويلة، وواصل إبداعاته التي أثرت في الأجيال المختلفة؛ فأصبح رمزًا من رموز الفن المصري والعربي.