شكرا لقرائتكم خبر عن "ريستارت" يحقق 6.5 مليون جنيه بأول أيام عيد الأضحى.. والإجمالي يصل 25 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم ريستارت بطولة النجم تامر حسنى، أمس الجمعة، أول أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 6 ملايين و505 آلاف و577 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 9 أيام إلى 24 مليونًا و880 ألفًا و15 جنيهًا.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.