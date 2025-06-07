شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف ينتظر فيلمى درويش والسلم والتعبان 2 مع طارق العريان فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور حاليا النجم عمرو يوسف فيلمه الجديد السلم والتعبان 2 تحت عنوان لعب عيال، من إخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسنى، حيث انتهى عمرو يوسف من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد العمل، وذلك تمهيداً لعرضه فى موسم صيف 2025، حيث تشارك الفنانة أسماء جلال فى بطولة العمل.

وفي سياق متصل أكد عمرو يوسف خلال تصريحات له أن فيلم السلم والتعبان 2 ليس جزءًا ثانيًا للفيلم الذي تم تقديمه بنفس الاسم منذ سنوات كثيرة لكنه فقط ينتمي لسلسة أفلام تتشابه فقط في الاسم.

الفيلم من إخراج طارق العريان وهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الإنسانية ومن تأليف احمد حسني، ويشارك في بطولته أيضا كل من: أسماء جلال وظافر العابدين وماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم ويعد هو التعاون الرابع بين يوسف والعريان بعد ثلاثية أولاد رزق.

فيما انتهى عمرو يوسف مؤخرا من تصوير فيلم درويش وينتمي لنوعية افلام الإثارة والتشويق في إطار كوميدي ويجسد يوسف من خلاله دور نصاب يتحول لبطل شعبي بالصدفة، والفيلم.

وأكد أن رحلته مع درويش بدأت منذ أربعة أعوام عندما قراه لأول مرة، وقرر تقديمه خصوصا انها شخصية ليست سهلة على الإطلاق بل فيها الكثير من الشخصيات المتنوعة التي ينتحلها درويش خلال الفيلم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضا كل من: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، ومن إخراج وليد الحلفاوى.