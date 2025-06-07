مها الصغير رفضت التمثيل مع هذا الممثل المصري الكبير

ميرنا وليد - بيروت - قالت الإعلامية المصرية مها الصغير، إن ضرر مواقع التواصل الإجتماعي هو أكثر من نفعها، وذلك بعد تصدر إسمها الترند، عقب طلاقها من الممثل المصري أحمد السقا، وإنتشار شائعة زواجها من الممثل المصري طارق صبري.



وأعلنت مها الصغير أنها ستركز بشكل كبير على عملها خلال الفترة المقبلة.

وقالت مها الصغير إنها تلقت العديد من عروض التمثيل، من بينها فيلم للمخرج المصري يوسف شاهين، لكنها رفضت العرض لأنها كانت حينها مشغولة بدراستها، كما تلقت عرضاً من الكاتب وحيد حامد، للتمثيل في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع الممثل المصري أحمد زكي، وجاء ترشيح إسمها من الممثلة المصرية ليلى علوي، لأنها كانت صديقة مقربة من والدها مصفف الشعر وخبير التجميل محمد الصغير.

كلام مها الصغير جاء خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي" عبر قناة ON.