ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، على متابعيها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وعايدتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتبت دانييلا: "ب عيد الأضحى المبارك أمنيتنا وحدة: الإيام الجايي تكون مليانة فرح وسلام بلبنان وكل عالمنا العربي".

وبدورهم متابعو دانييلا رحمة عايدوها بالعيد، وجاء من بين تعليقاتهم: "أحلى مين يعايدنا شتقنالك"، "عيد سعيد وكله محبة وسلام"، "اكتمل عيدنا برسالتك امين يارب"، "السلام لو كان انسان بكون دانييلا"، "عيدكم مُبارك وكل عام وأنتم بخير

أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليُمْن والبركات" و"امين يارب العالمين واياكم حبيبتي".

كانت هذه تفاصيل خبر هذه هي أمنية دانييلا رحمة الوحيدة في عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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