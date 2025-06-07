سيف نبيل يطلق "حظي" ويودّع من يحب

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان العراقي سيف نبيل، أغنية جديدة بعنوان "حظي"، من كلمات دباسه، لحن وتوزيع موسيقي عز كيلاني، والكليب من إخراج حسين شعلان.



وعلق سيف نبيل، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، على إطلاقه الأغنية، وكتب: "لاتكلي انا أهواك، كلي مين اذاك..

‎أغنيتي الجديدة حظي متوفرة الآن، أغنية من قلبي لكم".

وتقول كلمات الأغنية:

"لا تقلي أنا اهواك

قلي قلي مين اذاك

لا تقلي شلون انساك

قلي شلون أنسى هواك

حظي

بختي مايل ويلي ويلي على قلبي

ومن الي صاير قلي ضايل منو يمي

وحدي عايش ويا دمعي

و ماكو نوم

اني ماني قادر ع هواك

لا تيجي بابي اني مو هذاك

و ما اضيع عمري لا لا لا

لا تيجي

حبيتك وانتَ همي ما شفت

خليتك يمي وانتَ اللي عفت

كان خلصت قصتنا من وقت

و انا عيش

ما ناسي عطرك

ما ناسي المكان

من يوم التقينا

كرهان المكان

حظي

بختي مايل ويلي ويلي على قلبي

و من الي صاير قلي ضايل منو يمي

وحدي عايش ويا دمعي

مافي نوم

منك شفت هواي

لا لا تبيع الماي

يوم ال تيجي و تراضيني

من حياتي باي

يعني انادي بيك

تروح و ما لاقيك

من حياتي باي".