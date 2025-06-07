التفاصيل الكاملة للدورة السادسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 يونيو 2025 02:50 مساءً - تشهد الدورة السادسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، المُقرر انطلاقها خلال الفترة من 13 إلى 20 يونيو الجاري، مُشاركة عدد كبير من الأفلام المتنوعة، سواء الروائية والوثائقية الطويلة، أو حتى القصيرة، من دولٍ مختلفة بالوطن العربي، حيث جرى الإعلان عن هوية الأفلام المنافسة، وكذلك لجان التحكيم والمكرمين خلال الدورة المرتقبة من المهرجان الذي تنظمه جمعية "امتداد للثقافة والتنمية" بشراكة مع مجلس مدينة الدار البيضاء، والمركز السينمائي المغربي.

مسابقة الأفلام الطويلة

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مشاركة واسعة في مسابقة الأفلام القصيرة

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لجان التحكيم والمكرمين

مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، تضم الفيلم اللبناني "أرزة" إخراج ميرا شعيب، المصري "رفعت عيني للسما" إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، السعودي "هوبال" إخراج عبد العزيز الشلاحي، المغربي "لن أنساك" إخراج محمد رضا كزناي، التونسي "جاد" إخراج جميل النجار، السعودي "صيفي" إخراج وائل أبو منصور، "سودان يا غالي" إخراج هند المدب، السوري "هذه ليلتي" إخراج جفرا يونس، "ضي: سيرة أهل الضي" إخراج كريم الشناوي، الفلسطيني "شكرًا لأنك تحلم معنا" إخراج ليلى عباس، والعراقي "على تك تك" إخراج ضياء جودة، و"الجرح" إخراج سلوى القوني.مسابقة الأفلام القصيرة، تشهد منافسة بين عدد كبير من الأفلام، وهي: الفيلم السوري "نهار عابر" إخراج رشا شاهين، اللبناني "النملة التي عبرت دفتر رسوماتي" إخراج كريس عاقوري، التونسي "ما وراء الواقع" إخراج بشير زيان، اليمني "جثة" إخراج خالد أنور، المغربي "دارهم" إخراج سلمى البلغيتي، المصري "فجر كل يوم" إخراج أمير يوسف، الفلسطيني "سن الغزال" إخراج سيف هماش، الأردني "زيارة عالحارة" إخراج سامر البطيخي، "غزة برايد 17" إخراج وسيم خير، السوداني "جوابات" إخراج علي أحمد بابكر، المصري "ولا عزاء للسيدات" إخراج محمود زين، المغربي "مرآة للبيع" إخراج هشام أمال، "بعد ذلك لن يحدث شيء" إخراج إبراهيم عمر، الجزائري "نية" إخراج إيمان عيادي، السعودي "روج" إخراج سماهر موصلي، المغربي "أرض الله" إخراج عماد بنعمر، "ما بعد" إخراج مها حاج، السوري "الشاب الذي فقد ظله" إخراج أغيد الدبعي، والأردني "زهرة" إخراج هادي شتات.لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، يترأسها المخرج والمنتج المغربي نبيل عيوش، وعضوية كلّ من: باسم سمرة، المخرج العراقي ياسين الدراجي، الممثلة المغربية نسرين الراضي، والناقدة التونسية هند حوالة.

كما أعلن المهرجان عن تولي المخرج والكاتب المغربي هشام العسري رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، وعضوية كلّ من: الفنانة شيري عادل، المخرجة الأردنية دارين سلام.

وكشفت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن المكرمين خلال الدورة السادسة، وهما: المفنان المغربي يونس ميكري، والفنان أحمد حلمي، وذلك تقديرًا لمسيرتهما الفنية المتميزة والثرية منذ سنواتٍ طويلة.

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