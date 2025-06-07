نوران ماجد: العيد لا يكتمل بدون العيدية.. والبيجامة جزء أساسي من فرحتي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 يونيو 2025 02:50 مساءً - يعد عيد الأضحى إحدى أقدس المناسبات الدينية لدى المسلمين حول العالم، وتختلف طقوس الاحتفال به من بلد لآخر، بل ومن عائلة لأخرى، وخلال لقائها بعدسة كاميرا "الخليج 365"، كشفت الفنانة الصاعدة نوران ماجد عن ذكرياتها الخاصة بهذه المناسبة، وطقوسها التي تحرص على اتباعها للاستمتاع بأجواء عيد الأضحى المبارك.

العيدية والألعاب النارية

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وقالت": إن عيد الأضحى كان يرتبط دوماً بالألعاب النارية والأغاني الجميلة، وعلى رأسها أغنية "" التي تعد المفضلة لديها، وأشارت إلى أنها كانت تحرص على السهر حتى صباح العيد لقضاء الوقت مع العائلة وأداء صلاة العيد؛ إذ تكتمل الأجواء بالحصول على العيدية.

وأضافت نوران أن العيدية كانت من أجمل طقوس العيد بالنسبة لها؛ إذ كانت تحصل على عملات ورقية جديدة من والدتها، كما كانت تستمتع بإعطاء العيدية لأختها الصغيرة، لافتة إلى أن أكبر عيدية منحتها لأقاربها كانت بقيمة ألف جنيه، وقالت إنها كانت تنفق عيديتها على الذهاب إلى السينما، وشراء الحلوى وكل ما كانت ترغب فيه.

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الأضحية والمشاركة

عمل فني جديد

View this post on Instagram A post shared by نــوران مــاجد(@nouran.maaged)

أما عن، فقد عبرت نوران عن حبها لتلك الأجواء، مشيرة إلى أن من أجمل ذكرياتها كانت لحظات ذبح الأضحية، والفرحة التي تملأ البيت يوم العيد، كما أوضحت أن ملابس العيد كانت تتنوع بينالخاصة بيوم العيد وملابس مميزة ليوم وقفة عرفة، واختتمت نوران حديثها بتمنياتها بأن يستمتع الجميع بكل لحظة جميلة خلال العيد برفقة أحبائهم.يذكر أن "نوران" قد تعاقدت على المشاركة في مسلسل جديد بعنوان"، مع النجم ياسر جلال، والفنانة أروى جودة، ومن المقرر عرض المسلسل قريباً على إحدى المنصات الرقمية، وهو عمل مكون من 15 حلقة، من تأليف عمرو الدالي، وإخراج، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يتخلله الكثير من التشويق والإثارة.

جاء ذلك عقب تألقها في مسلسل "أهل الخطايا" إلى جانب النجم جمال سليمان، والذي حقق نجاحاً كبيراً خلال موسم رمضان، كما كُرمت مؤخراً خلال حفل توزيع جوائز "إنرجي" في موسمه التاسع، وذلك عن دورها في العمل ذاته، كما شاركت في فيلم "ولاد رزق 3".

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