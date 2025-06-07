تامر حسني يكشف سر نجاحه مع هنا الزاهد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 يونيو 2025 02:50 مساءً - استطاع الفنان تامر حسني أن يخلق حالة فنية مميزة بينه وبين الفنانة هنا الزاهد، وتمكن الثنائي من تقديم أفلام سينمائية مميزة حققت نجاح جماهيري كبير.

كيميا تامر حسني وهنا الزاهد

أكدأن هناك كيميا فنية نشأت بينه وبين هنا الزاهد منذ تعاونهما الأول في فيلم بحبك، واكتشف أنكانت تحبه منذ طفولتها، وكان لديها لعبة بالنسبة لها تشبه، لكنها تمسكت بحلمها وسعت لتحقيقه وأصبحت الآن بطلة أمامه في أعماله الفنية.

كشف تامر أن هنا الزاهد تصدقه وتثق في آرائه واختيارته، مما يتيح لهما تقديم أفكار ومواقف مميزة في الأفلام، وأضاف أنها موهبة فنية مميزة لديها الكثير لتقدمه لجمهورها، وعلى الرغم من مشوارها المميز لكنها لم تقدم حتى الآن سوى ربع طاقتها وموهبتها.

وفيما يتعلق بالغناء، قال أنه بالفعل شجعها على القيام بهذه التجربة، موضحاً أنه لا يرغب في أن تكون مطربة تقدم طرب أصيل وتواشيح، لكنها تؤدي بشكل مميز أمام المايك.

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ريستارت آخر أعمالهما

فيلم "ريستارت" بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد علي. وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

قصة فيلم "ريستارت" تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا. لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

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