زوجة بروس ويليس تفاجئ المتابعين وسط معاناة الأخير مع المرض

إحتفل بروس ويليس وإيمّا هيمينغ ويليس مؤخّرًا بالذّكرى السّادسة عشرة لزواجهما، وهي لحظة تاريخية في حياة الزّوجين.

في هذا السّياق، نشرت إيمّا عبر إنستغرام تعليقًا حول قصّة حبّها الخالدة مع نجم فيلم “داي هارد” الأسطوريّ، البالغ من العمر سبعين عامًا وقالت: “يصادف اليوم مرور ستّة عشر عامًا على حبّ العمر”. وأضافت: “لقد تقاسمنا لحظات رائعة ولحظات عصيبة، وخلال كلّ ذلك، بنينا قصّة خالدة. أنا ممتنّة للغاية لكلّ فصل قضيته معه، ولكل الفصول الّتي سنواصل كتابتها، بلغة حبنا غير المشروط”.

لاقت هذه الرّسالة الصّادقة صدىً عميقًا لدى متابعيهما، مسلّطةً الضّوء على قوّة وديمومة علاقتهما.

إبتعد ويليس بشكل ملحوظ عن الأضواء في السّنوات الأخيرة بسبب معاناته المستمرّة من الخرف الجبهي الصّدغي. وقد أثار عيد ميلاده السّبعون سيلًا من المودّة والدّعم من زوجته وبناته، وحتّى ديمي مور الّتي لا تزال صديقة مقرّبة وداعمة للعائلة، ممّا يؤكّد على وحدتهم في هذه الفترة الصّعبة.

بعد اعتزاله التّمثيل عام ٢٠٢٢ بسبب تشخيصه الأوّلي بفقدان القدرة على الكلام، أعلنت عائلة ويليس بشجاعة في فبراير ٢٠٢٣ تشخيص إصابته بالخرف الجبهيّ الصّدغي، وهو اضطراب دماغيّ ناتج عن تنكس الفص الجبهي من الدّماغ. في ظهور علنيّ نادر، شوهد ويليس في يناير الفائت وهو يتفاعل مع ضبّاط إنفاذ القانون في لوس أنجلوس وسط حرائق غابات مدمّرة، وشوهد وهو يصافح ويتحدّث مع المستجيبين الأوائل في لقطات نشرتها هيمينغ ويليس.