سرّ غريب يخرج إلى العلن بعد اثنَي عشر عامًا عن مسلسل “إيزيل”

مع عرض المسلسل التّركي “إيزيل” بنسخته المعرّبة “آسر” عبر شاشة mbc1 و منصّة “شاهد”، أعاد جمهور الدّراما التّركيّة تداول الموسيقى التّصويريّة للعمل الذي وقّعه قبل اثنَي عشر عامًا الكاتب والملحّن التّركيّ تويغار إيشيكلي الشّهير بوضع بصماته الإبداعيّة على أشهر الأعمال التّركيّة أيضًا منها “حبّ أعمى”، “الغراب”، “العشق الممنوع”، “القبطان”، “العائلة”، “غدّار”، “اصطدام”، وغيرها الكثير، وعلى الرّغم من مرور سنوات على اللحن، أحبّ مؤلّفه “إيشيكلي” أن يشارك الجمهور بسرّ عن اللحن كاشفًا أنّه لم يكن راضيًا عنه حينها قائلًا “لن يعجب أحدًا”، لكنّ زوجته استمعت إلى المقطوعة الموسيقيّة الّتي تحمل اسم “أيشان” وقالت له: “هذا اللحن جميل جدًّا، سجّله في السّتوديو، ثمّ قرّر بعدها”. وبالفعل اقتنع بكلمات زوجته وسجّله ليصبح اليوم من أكثر الألحان استماعًا في تركيا خلال الاثنتَي عشرة سنة الأخيرة.

نذكر أنّ تويغار إيشيكلي عمل مع العديد من الموسيقيّين الأتراك والعالميّين الّذين اهتمّوا بالموسيقى الكلاسيكيّة التّركية والغربيّة وموسيقى الجاز.

وكما هو معروف أصبحت الموسيقى التّصويريّة والشّارات تساهم بشكل كبير في انتشار الأعمال الدّراميّة، حتّى أنّ المنتجين العرب يسعَون للتّعاقد مع أهمّ الفنّانين في الوطن العربيّ لغناء شارة مسلسلاتهم وهذا ما بتنا نراه في السّنوات الأخيرة.