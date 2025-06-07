بالصور- شريف منير في رسالة مؤثّرة لابنته أسما في يوم زفافها… إقرأوا التّفاصيل

في أجواء عائليّة دافئة، احتفل الممثّل المصريّ شريف منير بزفاف ابنته أسما شريف منير وسط حضور عدد قليل من الأصدقاء والمقرّبين وابنتها من زواج سابق.

بهذه المناسبة حرص “منير”، على توجيه كلمة مؤثّرة إلى عريس ابنته خلال مراسم عقد القران، أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التّواصل.

وقال شريف منير، في كلمته الّتي نشرت ابنته أسما جزءًا منها عبر حسابها على إنستغرام، أنّ أسما تعبت وكافحت في حياتها ووقفت إلى جانبه كثيرًا وهو يعتبرها كأمّه التي تنظّم حياته، متمنّيًا من عريسها احتواءها والاهتمام بها كثيرًا. قائلًا: “في يوم من الأيّام سأرحل وأريد أن أطمئنّ إليها”.

من جهتها، أعلنت أسما، خبر زواجها بعد فترة من قضائها وقتًا طويلًا مع نفسها، معربةً عن امتنانها لبدء فصل جديد من حياتها بعد رحلة طويلة من التّأمّل والنّضج.