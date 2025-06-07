اعترافات مؤلمة واتهامات متبادلة.. زواج عماد حمدي ونادية الجندي تحت المجهر

ميرنا وليد - بيروت - كشفت مذكرات الممثل المصري الراحل عماد حمدي عن كواليس زواجه من الممثلة المصرية نادية الجندي، والذي بدأ عام 1961 بعد تعارفهما في فيلم "زوجة من الشارع"، رغم فارق السن الكبير بينهما.



استمرت الزيجة 13 عامًا، لكنها انتهت بخلافات مالية وعاطفية، كان أبرزها إنتاج عماد حمدي لفيلم بمبة كشر باسم نادية الجندي، تجنبًا للضرائب، وبدون أوراق رسمية تثبت حقه في الإيرادات. وأكد أنه خسر 50 ألف جنيه ولم يحصل على أي عائد، كما تنازل عن شقة في الزمالك لصالحها، قائلاً: "خرجت بلا شيء، لكني كسبت نفسي".

لاحقًا، غادر منزل الزوجية بصمت، وتوجه بعد أيام إلى مأذون لإنهاء الزواج رسميًا.

من جانبها، نفت نادية الجندي تلك الرواية، مؤكدة أن تمويل الفيلم كان من أموالها الخاصة عبر مشروع تجاري، وأن الشقة كانت من حقها كأم لابنهما هشام، مشيرة إلى أن نجله نادر يقف وراء ما وصفته بتشويه صورتها.