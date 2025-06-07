زوجة فنان مصري تنهار أرضاً وتبكي بحرقة وتقول ما فعله بها

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت شيماء سعيد، زوجة مغني المهرجانات إسماعيل الليثي، نداء استغاثة مؤلم عبر فيديو نشرته على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، اتهمت فيه زوجها بالاعتداء بالضرب عليها، وسرقة أموالها ومصوغاتها الذهبية، إضافة إلى خطف ابنتيهما.



وقالت شيماء في الفيديو باكية: "إسماعيل ضربني وخد فلوسي ودهبي ومفتاح عربيتي، جسمي كله متقطع ووشي بايظ، بقولها بعد ما تعبت 10 سنين وأنا ساكتة ومش عايزة أتكلم". وأضافت أنها فوجئت باختفاء بناتها، مؤكدة أنها لا تعلم مكانهن، وناشدت الجميع مساعدتها لاسترداد حقها وحماية أطفالها.

وأعربت عن ألمها النفسي والجسدي قائلة: "أنا مش بعمل حاجة في حياتي، ووقفت مع الكل، والنهاردة محتاجة اللي يقف معايا".

وتجدر الإشارة إلى أن شيماء سعيد كانت قد شاركت زوجها إسماعيل الليثي في كليب أغنيته "انتي الغزالة" الذي طُرح في نيسان أبريل الماضي. كما أنها والدة الطفل الراحل رضا، الذي توفي في حادث مأساوي بعد سقوطه من شرفة المنزل.