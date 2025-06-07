نديم مهنا يُعلّق على تطورات قضية إيقاف مسلسل "رفيق"

ميرنا وليد - بيروت - أجرى موقع "الفن" لقاء مع المنتج نديم مهنا، وذلك في حفل إطلاق موسم صيف 2025 برعاية وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في كازينو لبنان.

وقد تحدثنا معه عن المناسبة، وتطورات قضية إيقاف مسلسل "رفيق".

الجدير ذكره انه كان من المقرر عرض مسلسل "رفيق" الذي يروي محطات من سيرة الرئيس الراحل رفيق الحريري، مساء الأحد الماضي، وهو مسلسل مكوّن من 30 حلقة، بطولة علاء علاء الدين، ديانا فاخوري، وآخرين، من كتابة شكري أنيس فاخوري، وإخراج وإنتاج نديم مهنا.

لكن العرض توقف فجأة، حيث أكد المنتج نديم مهنا لموقع "الفن" أن السيدة نازك الحريري قدمت اعتراضًا قضائيًا على المسلسل قبل عرضه.

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