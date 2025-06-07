آمال ماهر تُحضّر لألبوم جديد.. عودة قويّة بعد غياب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضمن تحضيراتها للعودة القوية إلى الساحة الغنائية، تضع النجمة المصرية آمال ماهر اللمسات الأخيرة على ألبومها المنتظر، والذي يشكّل محطة مهمة في مسيرتها الفنية، بعد فترة من الغياب عن الأضواء.

وكشفت مصادر مقربة أن أولى مفاجآت الألبوم ستكون أغنية بعنوان “لو لينا عمر”، والتي تجمع آمال ماهر للمرة الأولى مع الملحن محمدي، في تعاون يُرتقب أن يحمل طابعًا دراميًا مميزًا يمزج بين الإحساس والكلمة الشرقية الوجدانية.

الأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان محمدي، وتوزيع مادي، وتُعد أول تعاون بين آمال ماهر والملحن المعروف بلونه الطربي الشرقي، ما يرفع من سقف التوقعات حول هذا العمل.

ويؤكد القائمون على الأغنية أنها ستتضمن مفاجآت فنية سواء على صعيد الكلمات أو التوزيع الموسيقي، ما يعزّز حالة الترقب بين جمهور آمال ماهر، خصوصًا أنها عُرفت دائمًا باختياراتها الدقيقة والنوعية.

من جهته، عبّر الملحن محمدي عن حماسه لهذا التعاون، مشيرًا إلى أن الأغنية تُعد تجربة جديدة في مسيرته، وأن تقديم لحن بصوت آمال ماهر يُعتبر فرصة استثنائية لأي ملحن عربي.

ومن المتوقع طرح الأغنية قريبًا، بعد الانتهاء من مراحل الإنتاج النهائية، لتكون أول إصدارات ألبوم آمال ماهر الجديد، الذي يُرتقب أن يُحدث صدى واسعًا في الساحة الفنية العربية.