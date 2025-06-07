ياسمين عبد العزيز بالحجاب.. تعايد جمهورها بطرافة في عيد الأضحى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز متابعيها على تطبيق “إنستغرام” أجواء عيد الأضحى المبارك، واختارت أن تعايد جمهورها بأسلوبها الكوميدي العفوي الذي تميّزت به دائماً.

ونشرت ياسمين عبر خاصية “الستوريز” مقطع فيديو أثناء أدائها لصلاة عيد الأضحى، ظهرت فيه وهي ترتدي الحجاب وتغطي رأسها بقبعة “هودي” مع نظارات شمسية كبيرة الحجم، في مشهد طريف وثّق أجواء الصلاة بروح خفيفة الظل لاقت إعجاب متابعيها.

ولم تكتفِ بذلك، بل أتبعت الفيديو بصورة “سيلفي” طريفة مع العجل، في لقطة استثنائية لاقت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل، حيث عبّر الجمهور عن إعجابهم بالعفوية والمرح اللذين تنقلهما ياسمين في مناسباتها الخاصة، خصوصًا في أجواء الأضحية.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز كانت قد حصلت مؤخرًا على جائزة “أفضل ممثلة” في دراما مصر لعام 2024، عن دورها في مسلسل “وتقابل حبيب”، الذي شاركت في بطولته إلى جانب كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، محمود ياسين جونيور، ومنة عرفة، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري. وقد حقق العمل نجاحًا لافتًا ونسب مشاهدة مرتفعة خلال عرضه.