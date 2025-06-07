هند صبري تعود للتعاون مع هذا النجم بعد 18 عامًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب تجاوز الـ18 عامًا منذ تعاونهما في فيلم “الجزيرة”، تعاقدت النجمة هند صبري والنجم آسر ياسين على بطولة مسلسل جديد بعنوان “دم على نهد”، المأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عيسى، ومن إخراج مريم أحمدي، وسيناريو ومعالجة درامية للكاتب محمد هشام عبية.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير المسلسل قريبًا، ليعيد هذا العمل جمع هند صبري وآسر ياسين للمرة الأولى منذ عام 2007، حين قدّما دور الشقيقين ضمن أحداث فيلم “الجزيرة”، إلى جانب النجم أحمد السقا والراحل محمود ياسين وباسم سمرة.

ويُعد “دم على نهد” من أبرز المشاريع الدرامية المنتظرة، لما يجمعه من أسماء بارزة في التأليف والإخراج والتمثيل، خاصة أن العمل يطرح قضايا اجتماعية وإنسانية بنَفَس أدبي وفكري.

وكان آسر ياسين قد شارك في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي ضم نخبة من النجوم أبرزهم مي عز الدين، دياب، تقى حسام، أحمد خالد صالح، أشرف عبد الباقي وعايدة رياض، بإدارة المخرج تامر محسن.

أما هند صبري، فقد كان آخر أعمالها الدرامية “مفترق طرق”، الذي عُرض العام الماضي، وشاركها بطولته ماجد المصري، إياد نصار، جومانة مراد، هدى المفتي، وعلي الطيب. ودار المسلسل حول شخصية “أميرة” التي تعود إلى مهنتها في المحاماة بعد توقيف زوجها المحافظ في قضايا أخلاقية، لتواجه صراعات حادة بدعم من صديقها القديم يحيى.

يجمع مسلسل “دم على نهد” بين ثنائية تمثيلية طال انتظار عودتها، وقصة درامية مأخوذة من نص أدبي معروف، ما يجعله مشروعًا واعدًا على خارطة الموسم المقبل.