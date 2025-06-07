بعد سنوات من القطيعة.. فنان مصري يوجّه رسالة مفاجئة لـ محمد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة مفاجئة أنهت سنوات من الخلاف، وجّه الفنان المصري محمد التاجي رسالة تهنئة بمناسبة عيد الأضحى إلى الفنان محمد رمضان، حملت في طياتها إشارات واضحة إلى انتهاء الخلاف القديم بينهما.

وقال التاجي في رسالته المصوّرة لرمضان: “كل سنة وأنت طيب، أنت ممثل خلوق وشاطر، وأنا أحبك بعيدًا عن أي خلافات”، في تصريح أعاد فتح الحديث حول الخلاف السابق، ورجّح البعض أن يكون هذا التصريح بمثابة إعلان رسمي لإنهاء القطيعة.

وكان محمد التاجي قد كشف سابقًا في تصريحات تلفزيونية تفاصيل الخلاف الذي نشب بينه وبين محمد رمضان، موضحًا أن إحدى الشركات كانت قد رشحته للمشاركة في إعلان ترويجي لأحد الهواتف، فطلب أجراً معيناً لقاء ظهوره، لكن الشركة رفضت بدعوى أن المبلغ مرتفع.

وأضاف التاجي أنه علم لاحقًا أن محمد رمضان هو من اقترح اسمه للمشاركة في الإعلان، إلا أن الشركة رفضت إخباره بالحقيقة، وزعمت أمام رمضان أن السبب وراء رفض التاجي هو موقف شخصي منه، ما تسبّب في سوء فهم استمر لسنوات.

رسالة العيد التي وجّهها التاجي لرمضان جاءت لتُذيب الجليد بين الطرفين، وتنهي واحدة من الخلافات التي شغلت الوسط الفني لسنوات، وسط ترحيب كبير من الجمهور والمقرّبين من الطرفين.