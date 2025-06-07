عمرو دياب يحتفل بافتتاح فندقه الجديد وسط نجوم الفن والإعلام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقام النجم عمرو دياب حفلًا ضخمًا بمناسبة افتتاح فندقه الجديد، في أجواء احتفالية مميزة جمعت بين الفن والاستثمار، وسط حضور لافت لعدد كبير من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال، ما حوّل الحدث إلى مناسبة فنية من الطراز الرفيع.

وشهد الحفل حضور نخبة من النجوم، من أبرزهم: أحمد حلمي، عمرو يوسف، خالد سليم، أحمد زاهر وابنته ملك، نجلاء بدر، دينا فؤاد، عماد زيادة، وأمير شاهين، الذين حرصوا على مشاركة “الهضبة” هذه المحطة المهمة في مسيرته الفنية والاستثمارية.

كما لفت الحفل أنظار رجال الأعمال، حيث حضر كل من أحمد أبو هشيمة ومحمد زكي، اللذان تجمعهما علاقة صداقة قوية بعمرو دياب، في إشارة إلى التقدير الواسع الذي يحظى به النجم المصري في الأوساط الفنية والاقتصادية.

من جهته، نشر الفنان أحمد حلمي عبر حسابه على “إنستغرام” صورة له مع عمرو دياب، أرفقها بمشهد من فيلمه الشهير “زكي شان” الذي غنّى فيه أغنية “حبيبي يا عمري”، وعلّق عليها مازحًا: “ضريبة الصداقة”.

أما خالد سليم، فنشر بدوره صورًا من الحفل عبر حسابه الرسمي، ظهر فيها برفقة عدد من النجوم، موجهًا التهنئة لعمرو دياب قائلاً: “حدث مذهل… لمشروع مذهل… مع نجم رائع للغاية. تهانينا، وسعيد برؤية كل هؤلاء الأصدقاء في ليلة لا تُنسى”.

يُذكر أن عمرو دياب كان قد أحيا مؤخرًا حفلاً جماهيريًا في الجامعة الأميركية بالقاهرة، قدّم فيه مجموعة من أنجح أغنياته مثل “وياه”، “راجع”، إلى جانب ميدلي ضم “قمرين”، “نور العين”، “ليلي نهاري”، ليختتم الأمسية بأغنيته الشهيرة “وغلاوتك” من ألبوم “عودوني” الصادر عام 1998.