جلطة حادة تُدخل نجمة “ستار أكاديمي” العناية المركزة بعد الولادة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نُقلت الفنانة المصرية الشابة راندا حافظ إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، وذلك بعد ساعات قليلة من خضوعها لولادة قيصرية وضعت خلالها مولودها الأول.

ووفق ما كشفه مصدر مقرّب منها لموقع “العربية.نت”، لاحظ الفريق الطبي تدهورًا مفاجئًا في حالتها الصحية، تمثّل في صعوبة في التنفس، انخفاض حاد في نسبة الأكسجين في الدم، وآلام حادة في منطقة الصدر، ما استدعى إجراء فحوصات طبية عاجلة.

وأظهرت نتائج الأشعة والتحاليل إصابة راندا بجلطة في الشريان المغذي للرئة، ما أدى إلى انسداد شبه كامل فيه، الأمر الذي تطلّب نقلها فورًا إلى العناية المركزة، حيث لا تزال ترقد حتى اللحظة وسط متابعة دقيقة من الفريق المعالج.

راندا حافظ، المولودة في 26 يناير 1992، بدأت مسيرتها الفنية بعد مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج “ستار أكاديمي”، وحققت شهرة واسعة مع إصدار ألبومها الأول “ميالة” عام 2009.

وكان آخر أعمالها الغنائية ألبوم “أنا أكتر واحدة مبسوطة”، الذي لاقى انتشارًا واسعًا، وتعاونت خلاله مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين. كما خاضت أولى تجاربها التمثيلية عام 2017 من خلال مسلسل “لأعلى سعر”، إلى جانب نيللي كريم وأحمد فهمي، بإخراج محمد العدل.

الجمهور وأوساط الفن يترقّبون مستجدات الحالة الصحية للفنانة الشابة، وسط دعوات واسعة بالشفاء العاجل لها.