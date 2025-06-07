ابنة الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا تشاركهما في أول حدث ملكي منذ ولادتها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 يونيو 2025 11:50 صباحاً - احتفلت مملكة السويد يوم أمس الجمعة 6 يونيه باليوم الوطني، ومن أبرز مظاهر هذا الاحتفال بهذا اليوم هو مشاركة العائلة المالكة السويدية في المراسم والفعاليات، مما يعزز العلاقة الوثيقة بين المؤسسة الملكية والشعب.

وعلى الرغم من تكرار مشهد أفراد العائلة وهو يحيون صفوف الشعب أمام القصر الملكي كل عام، إلا أن هذا العام كانت هناك إضافة جديدة، حيث شاركت ابنة الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا المولودة حديثاً لأول مرة، كأول حدث رسمي ملكي لها.

الأميرة إينيس تشارك في فعاليات اليوم الوطني

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قدّم الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا ابنتهما الرضيعة الأميرة إينيس للعالم في اليوم الوطني للسويد الذي وافق أمس 6 يونيه، حيث اصطحب الزوجان الملكيان ابنتهما الرضيعة لافتتاح القصر الملكي في ستوكهولم خلال ساعات الزيارة الخاصة. وكما ارتدت الأميرة صوفيا الزي الوطني التقليدي للسويد في هذا اليوم، ارتدت الأميرة الرضيعة نفس الزي أيضاً، المعروف باسم Sverigedräkten باللونين الأزرق والأصفر، اللذين يعكسان العلم الوطني.

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وقد ارتسمت الابتسامة على وجه الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا لدى خروجهما إلى القصر الملكي برفقة ابنتهما الرضيعة، التي بلغت من العمر أربعة أشهر اليوم، ورحبا بالحضور في القصر.

ومن الجدير بالذكر أن اليوم الوطني يُعد مناسبة هامة للعائلة المالكة السويدية، وقد سافر عددٌ من كبار أفراد العائلة المالكة للاحتفال بهذه المناسبة. زار الملك كارل فيليب السادس عشر والملكة سيلفيا نيبرو في مقاطعة كالمار، بينما حضرت ولية العهد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال الاحتفالات في هاجاباركن.

الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا يستقبلان مولودتهما الرابعة

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شارك الحساب الرسمي للعائلة المالكة السويدية عبر إنستغرام، خبر استقبال الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا ابنتهما الرابعة من خلال بيان جاء فيه: "يسر مكتب المارشال أن يعلن أن صاحبة السمو الملكي الأميرة صوفيا، يوم الجمعة 7 فبراير 2025 في الساعة 13:10، وضعت ابنة بصحة جيدة في مستشفى داندريد".

وللزوجين ثلاثة أطفال آخرين: الأمير ألكسندر، الأمير غابرييل، والأمير جوليان. وُلد أول طفل للأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا، الأمير ألكسندر، في عام 2016. وُلد طفلهما الثاني، الأمير غابرييل، في عام 2017، ثم ابنهما الثالث، الأمير جوليان، في عام 2021.

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