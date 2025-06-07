ديفيد بيكهام يقترب من تكريم ملكي طال انتظاره وفيكتوريا ستحمل هذا اللقب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 يونيو 2025 11:50 صباحاً - يُعد ديفيد بيكهام واحداً من أساطير كرة القدم الذين تجاوز تأثيرهم حدود الملاعب ليصل إلى مجالات متعددة، منها العمل الخيري والموضة والإعلام. ولهذا السبب سيحصل على تكريم من الملك تشارلز ضمن قائمة تكريمات يوم ميلاد الملك في الأيام القليلة المقبلة.

تقدير ديفيد بيكهام بإحدى الأوسمة الملكية

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وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، سيحصل ديفيد بيكهام، البالغ من العمر 50 عامًا، أخيراً على وسام الفروسية تقديرًا لمسيرته الكروية ومساهمته في المجتمع البريطاني، وسيُطلق على زوجته، فيكتوريا بيكهام، لقب "ليدي بيكهام"، وذلك بعد أن رُشح لنيل لقب فارس منذ سنوات، تحديداً عام 2011.

ولن يكون هذا التقدير هو الأول لديفيد بيكهام من العائلة المالكة البريطانية، فقد سبق وحصل على وسام الإمبراطورية البريطانية (OBE) عام 2003.

أعمال إنسانية أهلت ديفيد بيكهام لوسام الفروسية

يحمل ديفيد بيكهام العديد من صفات الفارس التي أهلته للحصول على وسام الفروسية، فجانب لعبه مع منتخب إنجلترا لكرة القدم أكثر من 100 مباراة، اشتهر المالك المشارك لنادي إنتر ميامي لكرة القدم ونادي سالفورد سيتي بعمله الخيري مع الأطفال من خلفيات محرومة، فهو سفير لليونيسف منذ عام 2005، ولعب دورًا هامًا في أولمبياد 2012، كما انضم ديفيد كسفير لمؤسسة الملك في عام 2024.

في يناير الماضي، حصل على جائزة العمل الإنساني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وألقى خطابًا سلط الضوء على أهمية الاستثمار في تعليم الفتيات وفرصهن. كما ظهر على الصفحة الأولى لمجلة تايم في عدد مخصص لأكثر فاعلي الخير تأثيرًا في العالم.

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بيكهام سفير مؤسسة الملك الخيرية

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أسند الملك تشارلز لنجم الكرة السابق ديفيد بيكهام، منصب سفير لمؤسسة الملك الخيرية، التي أسسها عندما كان أمير ويلز عام 1990 بهدف إنشاء مجتمعات محسنة، حيث يمكن للناس والأماكن والكوكب أن يتعايشوا بانسجام. وتوطدت علاقة الملك تشارلز بـ ديفيد بيكهام بسبب اهتمامهما المشترك بالبستنة.

وقال بيكهام في بيان: "أنا متحمس للعمل مع مؤسسة الملك وأن تُتاح لي الفرصة للمساعدة في رفع مستوى الوعي بعمل المؤسسة الخيرية. لقد كنت دائماً حريصاً على مساعدة الشباب على توسيع آفاقهم. إنني أتطلع بشكلٍ خاص إلى دعم البرامج التعليمية للمؤسسة وجهودها لضمان حصول الشباب على قدر أكبر من الوصول إلى الطبيعة".

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