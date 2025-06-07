إيرادات أول أيام عيد الأضحى 2025.. كريم عبد العزيز يتفوق على تامر حسني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 يونيو 2025 11:50 صباحاً - حظي شباك التذاكر في مصر بإقبالٍ جماهيري كبير، بالتزامن مع أولى أيام عيد الأضحى 2025، مما انعكس على حدوث انتعاشة كبيرة في الإيرادات، وسط منافسة سينمائية شديدة بين الثنائي كريم عبد العزيز، وتامر حسني، بمشروع فني مختلف، ما بين التشويق والإثارة والأكشن، والكوميديا، التي طالما اشتهر بها تامر في أفلامه، والذي اعتاد عل تقدم أعمالٍ خفيفة تحمل رسائل متنوعة.

إيرادات فيلم "المشروع X"

وتصدر فيلم "المشروع X" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، قائمة الإيرادات، مُحققًا 7.55 مليون جنيه، مقابل 60.2 ألف تذكرة مباعة، خلال أمس الجمعة، ليصل إجمالي ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين نحو 60 مليون جنيه، حيث يُعرض في السينمات المصرية منذ يوم 21 مايو الماضي.

"المشروع X" بطولة: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.

الفيلم تدور أحداثه حول عالم مصريات يُدعى يوسف الجمال، يعاني من اضطرابات نفسية، فيما يكتشف أسراراً قديمة مرتبطة بالحضارة المصرية القديمة، قد تُغير مصادر الطاقة في العالم كله، الأمر الذي يُغير حياته رأساً على عقب، ويُصبح هدفاً لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، قبل أنّ يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأنّ تظل سراً مدفوناً، ليعيش حالة من المطاردات الكثيرة، فمن ينتصر على الآخر؟.

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تامر حسني في المركز الثاني

وفي المركز الثاني، جاء فيلم "ريستارت" للفنان تامر حسني، الذي حقق 6.5 مليون جنيه، مقابل 53.8 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي الإيرادات التي حققها منذ طرحه يوم 29 مايو الماضي، نحو 25 مليون جنيه حتى الآن. ويشارك في البطولة: هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا وآخرين، والعمل تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

ويظهر تامر حسني خلال أحداث فيلم "ريستارت" في شخصية "محمد"، الذي يعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من "عفاف" مؤثرة صغيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن سيقف المال عائقًا في طريقهما، ليقررا التعاون مع عائلتهما الكوميدية لملاحقة الشهرة عبر الإنترنت.

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"سيكو سيكو" يتذيل قائمة الإيرادات

أما المركز الثالث والأخير، كان من نصيب فيلم "سيكو سيكو"، والمُمتد عرضه منذ موسم أفلام عيد الفطر 2025، حيث حقق أمس الجمعة، 428 ألف جنيه، مقابل 3.2 ألف تذكرة مباعة، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية منذ أول أمس، حيث لازال يحظى بإقبالٍ جماهيري نوعًا ما ومُشاهدته في صالات السينما.

العمل بطولة: عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبدالحميد، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس. وينتمي فيلم "سيكو سيكو" للأفلام الشبابية، التي تعتمد على الإثارة والتشويق والكوميديا أيضاً؛ حيث يظهر عصام عمر وطه دسوقي، كأبناء عم، كلاهما من الطبقة المتوسطة، يحققان أخيراً حُلمهما بعودة ميراثهما الشرعي إليهما بعد وفاة عمهما. بعد فترة وجيزة، ولدهشتهما، يكتشفان أن الميراث عبارة عن سلع غير مشروعة، ليجدا نفسيهما أمام ورطة حقيقية. ويضطر الثنائي لتصفية هذه السلع، يبتكران لعبة جوال معقدة لبيعها من خلالها. ويُطلقان على هذه اللعبة اسم "سيكو سيكو"؛ حيث يستمتع ابنا العم بلحظة قصيرة من النجاح الباهر، قبل أن يظهر زعيم عصابة في حياتهما، ويدّعي أنه المالك الحقيقي للسلع.

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