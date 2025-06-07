شكران مرتجى عن غياب الأمومة في حياتها: “حكمة إلهية ونصيب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لقاء تلفزيوني مؤثر، عبّرت النجمة السورية شكران مرتجى عن رضاها التام بمشيئة الله لعدم قدرتها على تكوين عائلة وخوض تجربة الأمومة، مؤكدة أن القرار لم يكن خياراً شخصياً، بل يمكن اعتباره “قسمة ونصيب”.

وقالت مرتجى بتأثر: “الموضوع لم يكن بيدي، لم أقرر ألا أكون أماً، لكنني أشعر أن في الأمر حكمة إلهية. أعلم أن الله يحب عباده، وأشعر أنه خاف عليّ من تجربة الأمومة، لأنني كنت سأخوضها بكل جوارحي، حتى أقصى حد”.

وأشارت إلى أن مشاعر القلق تراودها حين ترى ما تواجهه صديقاتها من صعوبات في تربية الأطفال، وأضافت: “أحياناً أتساءل: ماذا لو كنت أنا في مكانهن؟ ربما كنت سأترك عملي، لأن الأمومة بالنسبة لي مسؤولية كنت سأتفرغ لها بالكامل”.

وتابعت بعفويتها المعهودة: “في النهاية، مش كل شيء بدنا ياه هناخده. يا بتكوني فن، يا بتكوني عيلة. في ناس قدرت تجمع بين الاثنين، الله يبارك لهم، بس هذا نصيب وأنا راضية وقابلة فيه”.

وختمت كلامها بصدق مؤثر: “يمكن أوقات بحس بغصة أو بنقهر، بس برجع بقول الحمد لله، لأني مؤمنة. وكل شيء من رب العالمين فيه حكمة، حتى لو ما فهمناها هلأ”.