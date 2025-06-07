الرئيس اللبناني يكرّم جورج خباز بوسام الاستحقاق الفضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منح الرئيس اللبناني جوزيف عون الفنان جورج خباز وسام الاستحقاق اللبناني الفضي، تقديراً لعطاءاته الفنية الغنية وأعماله الإبداعية التي عكست الواقع الاجتماعي اللبناني بأبعاده الفكرية والتاريخية، وذلك في احتفال رسمي يؤكد مكانة خباز كأحد أبرز الوجوه الثقافية والفنية في لبنان.

ويأتي هذا التكريم بعد أيام من فوز خباز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “يونان” للمخرج أمير فخر الدين، ضمن فعاليات “مهرجان روتردام للفيلم العربي”، الذي حصد فيه الفيلم أيضًا جائزة أفضل فيلم.

ويجسّد خباز في العمل شخصية “مونير”، الكاتب السوري الذي يعيش في المنفى ويصل إلى جزيرة ألمانية نائية، عاقد العزم على إنهاء حياته. إلا أن لقاءه بصاحبة النُزل المسنّة “فالسكا”، التي أدّت دورها الممثلة الألمانية القديرة هانا شيغولا، يبدّل مسار الحكاية، ويشعل بداخله شعلة أمل لم يكن يتوقعها.

الفيلم، بعدسة المصور الكندي رونالد بلانت وموسيقى تصويرية حالمة من توقيع سعاد بوشناق، نجح في التعبير العميق عن مشاعر الغربة والفقد، من خلال سرد شاعري وهمس إنساني عن المعنى الممكن وسط الصمت والخراب.

تكريم خباز بهذا الوسام الرسمي يُعدّ محطة مهمة في مسيرته، ويؤكد الاعتراف الرسمي بقيمته الفنية التي تجاوزت حدود المسرح والتلفزيون لتصل إلى العالمية.