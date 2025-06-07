يسرا تفاجئ الجمهور بخطوة غير متوقعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة يسرا جمهورها ببدء تصوير مشاهدها الأولى في فيلمها الجديد “الست لما”، رغم الإعلان المسبق عن تأجيل التصوير إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، لتطل بشكل مفاجئ في شوارع منطقة الزمالك إلى جانب الفنان حمدي الميرغني، الذي يظهر كضيف شرف، والفنان أحمد صيام.

ونشرت الشركة المنتجة للفيلم عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” الصور الأولى من كواليس العمل، حيث ظهرت يسرا برفقة الميرغني وبعض فريق الفيلم. وأُعلن لاحقًا أن التصوير سيتوقف مؤقتاً، على أن يُستأنف بعد عطلة عيد الأضحى.

وكان تصوير الفيلم قد انطلق بالفعل في وقت سابق من الشهر الماضي، لكن من دون مشاركة يسرا التي كانت آنذاك في فرنسا لحضور فعاليات “مهرجان كان السينمائي الدولي” بدورته الـ78. وشهد يوم التصوير الأول مشاركة الفنانتين انتصار ومي حسن فقط.

فيلم “الست لما” من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خفيف يتناول مجموعة من القضايا المرتبطة بالمرأة. ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم إلى جانب يسرا، من بينهم: ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، ومي حسن، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

وفي سياق متصل، كانت يسرا قد بدأت مؤخرًا تصوير فيلمها الآخر “بنات فاتن”، الذي يجمعها بهدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة، إسلام مبارك، حمدي هيكل، وعدد من الوجوه الشابة، مع ظهور الفنان حسن مالك كضيف شرف. الفيلم من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج محمد نادر.