أحمد السقا يوضح حقيقة منشوراته المثيرة للجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الإعلامية بسمة وهبة تفاصيل جديدة في أزمة منشورات الفنان أحمد السقا الأخيرة، والتي أثارت جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل، بسبب ربطها بعلاقته السابقة بطليقته الإعلامية مها الصغير، والفنان طارق صبري.

وخلال تقديمها برنامج “90 دقيقة” عبر قناة “المحور”، أوضحت وهبة أن السقا تواصل معها من الأراضي السعودية أثناء أدائه مناسك الحج، لتوضيح حقيقة المنشورات المتداولة والمنسوبة إليه. وقالت: “أحمد كلّمني إمبارح من الحج، وسألته عن البوست اللي منتشر على مواقع التواصل، وهل إنت اللي كتبته؟”.

وأضافت: “قاللي إنه كان بيؤدي طواف القدوم، ورجع الساعة 11 صباحًا، ولما استيقظ وجد هاتفه ممتلئًا بالرسائل والاتصالات. وأكد أن الكلام الموجود في المنشور ليس من لغته ولا من أسلوبه، وحين فتح صفحته لم يجد المنشور، فتواصل مع شقيقته للتحقق من الأمر”.

وتابعت وهبة: “السقا قال إنه تم اكتشاف وجود أربعة أشخاص لديهم صلاحيات دخول كـ”أدمن” إلى صفحته، وهم لا ينتمون لفريقه. وأضاف أنهم كانوا ينشرون منشورات لوقت قصير ثم يحذفونها ويخرجون من الصفحة”.

وختمت بسمة وهبة تصريحها بكلام نقله السقا عنها: “قاللي معنديش ضغينة لأي حد، ولو أم ياسين احتاجتني دلوقتي هكون أول واحد جنبها ومش هتردد، لأنها إنسانة طيبة جداً، ومقدرش أتحمّل لو حد في يوم زعّلها”.

تجدر الإشارة إلى أن الإعلامية مها الصغير كانت قد أصدرت بيانًا في وقت سابق، حذرت فيه من الزج باسمها في أمور لا تخصها، مؤكدة أنها ستلجأ للإجراءات القانونية في حال تكرار الأمر.