حفل مرتقب.. جنات تُطل لأول مرة على جمهور السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الفنانة المغربية جنات لإحياء أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في مدينة جدة، يوم الجمعة الموافق 13 حزيران (يونيو) الجاري، وسط ترقّب جماهيري كبير وإقبال متوقع من محبيها في المملكة.

ومن المقرر أن تقدم جنات خلال الحفل باقة من أبرز أغانيها التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور العربي، من بينها “مش رجولة”، “البادي أظلم”، و”ضعت منك”، إلى جانب مفاجآت فنية تعد بها جمهورها السعودي في هذه الإطلالة الخاصة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة فنية مكثفة للفنانة جنات خلال موسم الصيف، حيث تستعد لإطلاق مجموعة جديدة من الأغاني، بالتوازي مع إحيائها لسلسلة حفلات في عدد من الدول العربية بعد النجاح الكبير الذي حققته مؤخرًا.

وفي سياق آخر، كانت جنات قد فجّرت مفاجأة صادمة خلال تصريحات تلفزيونية كشفت فيها عن تعرّضها لخيانة فنية العام الماضي من قبل أعضاء في الفرقة الموسيقية التي كانت تعمل معها، بعدما قاموا ببيع أغنية كانت تستعد لتقديمها إلى فنان آخر دون علمها.

وأوضحت جنات أن ما حدث كان مؤلمًا وصادمًا، خاصة أنه صدر من أشخاص كانت تثق بهم، مضيفة: “حمدت ربنا، رغم إن الموضوع كان صعب ويبدو وحش، لكنه كان حلو الحمد لله، والموضوع فشل”، مؤكدة أن الأغنية لم تحقق النجاح مع من سرقها، ما اعتبرته رسالة إلهية لصالحها.