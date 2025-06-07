أسما شريف منير تعلن زواجها وتوجه نصيحة للفتيات: لا تنشغلوا بالماديات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 يونيو 2025 10:20 صباحاً - أعلنت الإعلامية أسما شريف منير عن زواجها في مفاجأة لجمهورها، من خلال منشور مؤثر شاركته عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أرفقته بصور تجمعها بوالدها الفنان شريف منير وعريسها أحمد.

وتم عقد القران في أول أيام عيد الأضحى، في جو عائلي اقتصر على عدد محدود جدًّا من المقربين.

وكتبت أسما في منشورها: أنا الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي، من حاجات كتير قوي اتعلمتها، تجارب دخلت فيها، اختيارات وصلت لها، حاجات بقيت بحبها، وحاجات ما بقيتش بحبها. فهمت نفسي أكتر، اتعرفت على نفسي أكتر، فهمت أنا محتاجة إيه من الجواز، إيه المهم وإيه اللي مش مهم، إيه اللي محتاج مجهود وإيه اللي مش محتاج مجهود.

دعوت الله كثيرا أن يعوضني خيرا

أضافت: وقعدت فترة كبيرة جداً بدعي ربنا بإنه يعوضني خير ويعوضني خير صبري، لأني كنت في الفترة دي بحاول أقصى حاجة في الدنيا إني أحافظ على نفسي وما أغضبش ربنا. وحاولت إني أدعي ربنا كتير قوي إنه يقف جنبي ويختار لي، وكنت دايماً بقول: يا رب اختار لي ولا تخيرني. وكنت مركزة جداً في موضوع إني أتعامل بالتوكل، وتوكلت على ربنا تماماً تماماً في القرار ده.

وواصلت قائلة: وتعاملت على إنه هو اللي هيجوزني وهو اللي هيقول لي أعمل إيه. قلت له: سهل لي الطرق المعينة اللي أنت عايزني أعملها. أنا نيتي خير ومش عايزة أعمل حاجة غلط وعايزة أتجوز وأتستر وأعيش حياة كريمة فيها احترام وفيها تقدير وفيها عوض. وكلمت مع ربنا كتير لحد ما جه وقت صدقت جداً وكان عندي يقين غير عادي إن ربنا هيحقق لي الحاجة دي. لأني كنت عديت بفترة تعب كبيرة قوي نفسي علشان أقدر أتخطى ده. كان بفكرة إنه صحيت نفسي في الشغل وتوكلت على ربنا ومقررة إنه هو هيختار لي الأصلح.

كنت متأكدة أنني سأتزوج

وده اللي حصل. عمري ما كنت أتخيل إني هتعرف على أحمد إزاي ولا إن إحنا لما تعرفنا على بعض إن إحنا كنا هنتجوز أصلاً أو أي حاجة. وحتى أنا بيني وبين نفسي، عشان كان عندي يقين، كنت عارفة إني هتجوز. وكنت قايلة إن أنا هتجوز في تاريخ معين يوم 25-5-5. كنت خلاص بقول للناس كلها إن ده يوم فرحي وإن أنا هتجوز اليوم ده، وأصلاً ما كانش فيه حد في حياتي خالص.

واختتمت قائلة: من كتر يقيني إن ربنا هيبعت لي حد وإنه هيرزقني بالزواج الصالح اللي يريح قلبي ويعوضني ويحسسني بالأمان وبالاحترام وبالاحتواء. واللي شدني في أحمد إنه قريب من ربنا و بيغيرش الحقايق، وعارف مسؤولياته تجاه ربنا و عيلته، وعارف معاملاته تجاه ربنا عاملة إزاي. فلقيت الشخص اللي ممكن يبقى بيعامل الناس وجواه سالك، جواه إيمان. ده حد تقدر تثق فيه وتحس إنه تقدر تبني معاه حياة وإنت متطمن. أكيد بنتضايق ونزعل من بعض، احنا الاتنين فينا عيوب وكل حاجة زي كل البشر، بس فكرة إن الاختيار نفسه ربنا وفقني فيه و سهلها من عنده، يا رب يبقي خير، لحد ما أموت يبقى هو في حياتي.

https://www.instagram.com/p/DKlFreTo2PG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKlFreTo2PG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading ‏https://www.instagram.com/p/DKlFreTo2PG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ووجهت أسما شريف منير رسالة لـ الفتيات تعليقا على صورها من حفل زفافها، قائلة: كمان من الحاجات اللي اتعلمتها إني ما عودش أفكر في المستقبل، ما عودش أفكر في إزاي أوضب حاجة وأعمل فرح كبير مبهرج وفي حاجات كتيرة قوي بالزيادة.

أضافت: ولا حتى كنت عايزة أعمل أي حاجة من الحاجات دي بشكل شغل، إني مثلاً أعمل كولابوريشن أو حاجات.

وقالت: كنت عايزة إن أعمل حاجة أقدر عليها وتبقى في استطاعتي، وتبقى مبهجة وإنتيمت، وفيها الناس القرايبين مني قوي وأهلي. وحبيت إن أعمله في بيتنا، وحبيت إن الفرحه تبقى دي أول حاجة موجودة في البيت. حبيت إن أعمل ديكور بسيط، حبيت إن ألبس حاجة بسيطة، حبيت إن الصور تبقى متصورة من الموبايل عادي، صحابنا اللي مصورنا، إحنا اللي عملنا الديكور بتاع المكان بإدينا، وإحنا اللي عاملين كل حاجة في البيت بإدينا. فالإحساس ده حسسني إن كل حاجة إحنا بنعملها فا في تفصيلة بتفكرنا بحاجة، وكل تنشنة وكل خناقة وكل حاجة في الدنيا كانت في الآخر وصلتنا للحاجة الحلوة اللي حصلت النهاردة. أنا ممتنة جداً لكل الناس اللي كانت معايا وحواليا وساعدتني، وعايزة أقول إن أنا مبسوطة برضو بإني مجرد إني أعلنت إن أنا هتجوز. حسيت قد إيه إن فيه ناس كتير كانت بتابعني من زمان وعارفة إن أنا بتكلم من قلبي. فالناس دي بعتت لي فرحانين من قلبهم ليا كأني أختهم أو صاحبتهم، وده بيأثر فيا جداً لأني بحس إن الناس اللي بيطلع من قلبي بيوصل لهم.

https://www.instagram.com/p/DKlIHpGo1Bw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKlIHpGo1Bw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading ‏‎https://www.instagram.com/p/DKlIHpGo1Bw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading‎‏

ونصحت الفتيات قائلة: متفكروش في الماديات، أنا مفكرتش أعمل فرح كبير، وكنت عاوزة أعمل حاجة أقدر عليها وتكون في استطاعتي.

وأضافت أسما شريف منير: اختارت أن الديكور يكون بسيط وألبس حاجة بسيطة وده بقوله عشان أقول للبنات متفكرش في الماديات والفستان يبقى منين على قد ما تفكر هي بتختار مين، والاختبار ده جالي بعد تجارب صعبة عديت بيها.

فيما وجه الفنان شريف منير، كلمات مؤثرة لزوج ابنته أسما خلال عقد قرانهما، قائلًا: أهم حاجة أنك تحتويها لأن أسما تعبت وكافحت في حياتها ووقفت جانبي كتير.

وأضاف: هي تعتبر أم ليا لأن هي اللي بتوجهني ومش طالب منك أي حاجة غير أنك تحتويها لأني في يوم من الأيام همشي وعاوز أبقى مطمئن عليها.

يمكنكم قراءة: أسما شريف منير توجه رسالة مؤثرة لوالدها: عايشة بحسك

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».