موعد حفل شيرين عبد الوهاب في مهرجان موازين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 يونيو 2025 10:20 صباحاً - تشارك النجمة شيرين عبد الوهاب، ضمن فعاليات مهرجان موازين في دورته ال 20 والذي من المقرر إقامته في المغرب.

ومن المقرر أن تحيي شيرين حفلها يوم السبت الموافق 28 يونيو وستقدم عددا من أغانيها الشهيرة الجديدة والقديمة.

ويُقام الحفل تحت قيادة المايسترو مدحت خميس، الذي يرتبط بشيرين بعلاقة موسيقية ممتدة، جمعت بينهما في العديد من الأعمال الناجحة على مدار السنوات، ويُعد هذا الظهور محطة مهمّة في مشوار عودة شيرين الفني، خاصة بعد سلسلة من التأجيلات والغيابات التي أثارت تساؤلات جمهورها.

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شيرين عادت للحفلات من دبي

وكانت شيرين قد عادت مؤخرًا للأضواء من خلال حفل ناجح في دبي، قدّمت خلاله باقة من أشهر أغانيها مثل «آه يا ليل»، و«كده يا قلبي»، و«حبه جنة»، وسط تفاعل كبير من الحضور، ما أعاد إشعال حماس محبيها الذين طالما انتظروا ظهورها من جديد.

ومن المتوقع أن يكون حفل 28 يونيو ليلة استثنائية تضاف إلى تاريخ النجمة المصرية، وتؤكد من جديد أن شيرين، رغم كل ما مرت به، ما زالت قادرة على العودة بقوة، وصوتها حاضر ومحبوب كما كان دائمًا.

وسبق أن أعلن ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن انتصار الأخيرة في قضيتها ضد شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وذلك بعد عدة سنوات من الصراع بينهما، وحذف الأغاني التي تطرحها شيرين عبدالوهاب بسبب حقوق الملكية.

شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا

ونشر المحامي ياسر قنطوش بياناً عبر صفحته الرسمية على الـ"فيسبوك"؛ كشف من خلاله وجود حكم قضائي نهائي لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، هذا إلى جانب إلزام الشركة بدفع مبلغ مليونيْ جنيهٍ للفنانة شيرين عبد الوهاب جراء الأضرار التي أصابتها بسبب حذف الأغاني.

وجاء نص البيان الذي نشره "قنطوش" كالتالي: "العقد انتهى... حكم قضائي نهائي لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بانتهاء العقد المحرر بين الشركة والفنانة شيرين عبد الوهاب".

وأضاف البيان: "قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام شركة روتانا أن تؤدي مبلغ مليوني جنيه للفنانة شيرين عبد الوهاب جراء الأضرار التي أصابت الفنانة بسبب حذف الأغاني؛ لأن العقد قد انتهى بموجب الحكم السابق نشره".

يمكنك قراءة.. شيرين عبد الوهاب تلجأ لطريقة جديدة لمنع حذف أغانيها

أحدث ألبومات شيرين عبدالوهاب

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الماضية، عدداً من أغاني ألبومها الجديد، الذي واجهت من خلاله العديد من الصعوبات بسبب خلافها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات؛ مما أدّى إلى حذف أغانيها من على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، هذا الأمر دفع "شيرين" إلى تدشين قناة رسمية عبْر تطبيق "واتساب"؛ لطرح أغاني ألبومها الجديد، والتي من بينها: "عودتني الدنيا"، "ابتسمت"، "هنحتفل"، "اللي يقابل حبيبي"، "بتمنى أنساك"، "عسل حياتي"، و"قالك نسيني".

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