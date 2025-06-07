بعد قيادته الأوركسترا السعودي .. محمد عبده يشيد بـ هاني فرحات ويصفه بـ "المايسترو المثقف "

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 يونيو 2025 10:20 صباحاً - ينتظر عشاق الطرب العربي الأصيل، لقاء السحاب بين فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات في الحفل المقرر له اليوم السبت 7 يونيو 2025، ثاني أيام عيد الأضحي المبارك بدبي في حفل عنوانه «تاريخ من الفن الأصيل».

الحفل رفع لافتة سولد أوت بعد ساعات من فتح شباك حجز تذاكره بداية شهر مايو الماضي.

يأتي الحفل بعد عودة المايسترو هاني فرحات من جولته الفنية مع الأوركسترا الموسيقي في أستراليا والتي قاد خلالها أوركسترا الميتروبوليتان الأسترالية والأوركسترا الوطنية السعودية على مسرح أوبرا سيدني أحد أهم المسارح الموسيقية في العالم ضمن النسخة السابعة لسلسة حفلات روائع الأوركسترا والكورال الوطني السعودي التي تنظمها هيئة الموسيقي تحت شعار أفاق الإبداع والتميز.

محمد عبده وهاني فرحات من بروفات الحفل - الصورة من المكتب الصحفي للموسيقار هاني فرحات

محمد عبده: هاني فرحات موسيقار مثقف

وأعرب فنان العرب محمد عبده عن سعادته بلقاء الجمهور الإماراتي برفقة الأوركسترا الموسيقي بقيادة المايسترو هاني فرحات والذي وصفه بالموسيقار المثقف والدارس لعلوم الموسيقى، مشيرا إلى أن "فرحات"، يحظي بثقة وتقدير نجوم الغناء العربي الذين يشعرون معه بأنهم في أيد أمينة، لافتا إلى أنه شخصيا يشعر بالثقة والطمأنينة عندما يرافقه في حفلاته، موضحا أن حفلاته المقبلة خلال الشهر الجاري سواء في الإمارات أو المملكة العربية السعودية أو الكويت يصاحبه فيها الأوركسترا الموسيقي بقيادة هاني فرحات.

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من جهته أعرب المايسترو هاني فرحات، عن تقديره لفنان العرب ووصفه بالأسطورة الغنائية التي نعتز بها كعرب، مشددا على أنه يفتخر بمصاحبة الفنان الكبير محمد عبده في حفلاته التي تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا في كل بلد عربي، وأنه يعتز بالثقة الكبيرة التي يضعها على عاتقه ويشعر بأن مصاحبة فنان العرب في حفلاته مسئولية كبيرة وأنها تزيد حفلا بعد أخر نتيجة النجاحات الكبيرة التي تحققها حفلاتهما المشتركة.

وقال المايسترو هاني فرحات، إن حفل فنان العرب في دبي غدا يتضمن مجموعة من أهم الأغنيات التي شكلت محطات بارزة في مشواره الفني الحافل بكلاسيكيات غنائية عديدة، لافتا إلى أنه وفنان العرب سيجمعهما أكثر من حفل بينها حفل يقام يوم 9 يونيو الجاري، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى بمدينة الخبر السعودية في أول حفل يدشن أرينا الظهران أكسبو.

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هاني فرحات قائد الأوركسترا السعودي والأوركسترات العالمية

يشار إلي أن المايسترو هاني فرحات قاد الأوركسترا السعودي وأوركسترات عالمية في حفلات مشتركة بدأت في فرنسا على مسرح دو شاتليه والمسرح الوطني بالمكسيك وفي الولايات المتحدة الأمريكية على مسرح دار الأوبرا متروبوليتان وفي إنجلترا على مسرح سنترل هول وستمنستر وفي اليابان على مسرح طوكيو أوبرا سيتي وفي المملكة العربية السعودية على مسرح مركز الملك فهد الثقافي ونالت هذه الحفلات إشادات محلية ودولية.

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