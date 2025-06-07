إليك الإكسسوار الصيفي غير المتوقع الذي عاد بقوة

ميرنا وليد - بيروت - عند التفكير في إكسسوارات الصيف، أول ما يخطر في البال عادةً هو حقائب وقبّعات الرافيا أو الصنادل المسطّحة.

لكن إكسسوارًا آخر برز مؤخرًا بقوّة على ساحة الموضة، وهو باندانا الرأس.

فكيف تنسّقينه بأجمل الطرق هذا الصيف؟ إليك بعض الأفكار:

إطلالة كاجوال بلمسة فنيّة

اختاري باندانا مزيّناً بالرسومات ونسّقيه مع بنطلون جينز واسع، بلوزة بيضاء بسيطة، حقيبة من الرافيا، وحذاء باليرينا شبكي. إطلالة منعشة ومثالية للنزهات الصيفية.

الأحمر الجريء

لإطلالة نابضة بالحيوية، ارتدي باندانا باللون الأحمر مع بلوزة متناسقة، وبنطلون جينز أسود بقصّة مستقيمة وواسعة، وحذاء أسود برأس مدبّب ولمسة لامعة. أكملي اللوك بحقيبة سوداء، نظّارات شمسية تناسب شكل وجهك، ومجوهرات ذهبية ناعمة.

ستايل الدنيم العصري

اختاري باندانا بنيّ اللون، ونسّقيه مع طقم دنيم مؤلّف من جاكيت، كورسيه، وبنطلون. أضيفي حقيبة وحذاء بنّيين مزخرفين برسومات مستوحاة من أجواء الصيف، لإطلالة جريئة ولافتة.

الأسود الأنيق

لإطلالة مسائية أنيقة، جرّبي باندانا أسود مع بدلة مكوّنة من بليزر واسع وشورت برمودا، وصندل بكعب عالٍ، مع حقيبة “دلو” أنيقة باللون نفسه. إطلالة أحادية اللون لا تخلو من التميّز.

الأبيض المنعش مع لمسة ناعمة

ارتدي باندانا أبيض مزين بنقوش ناعمة مع بليزر أبيض مخطّط بخطوط عمودية رفيعة، وبنطلون أبيض بلمسة تخريمات أنيقة، وأضيفي نظارات شمسية سوداء لإكمال الطابع العصري.