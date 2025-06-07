إنجاز عالمي يحققه موري حاتم

ميرنا وليد - بيروت - يؤدي الفنان اللبناني موري حاتم دور "تيمون" من المسرحية الموسيقية الشهيرة The Lion Kingويُعد رسميًا أول فنان لبناني يتم اختياره للمشاركة في عرض مسرحي حيّ من إنتاج ديزني — وهو إنجاز استثنائي على مستوى التمثيل العربي والعالمي.



وليس من المستغرب هذا النجاح، فموري لا يتمتع فقط بصوت مميز وخبرة غنائية تمتد عبر عدة لغات وثقافات، بل يملك موهبة فريدة في التمثيل والتعبير الجسدي، ما جعله خيارًا مثاليًا لتجسيد شخصية مثل "تيمون"، التي تتطلب توازنًا بين الغناء، التمثيل، والكوميديا الحركية.

تثبت موهبة موري أن الفنان العربي قادر على المنافسة على الصعيد العالمي، وفتح الأبواب أمام جيل جديد من المواهب القادمة من لبنان والعالم العربي نحو المسرح الغربي وأكبر الإنتاجات العالمية