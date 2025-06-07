نوبة هلع تدفع مؤثرة شهيرة لفك حزام مظلتها والسقوط من السماء (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: لقيت المؤثرة الصربية الشابة تيجانا رادونيتش حتفها في حادث مأساوي أثناء ممارستها رياضة التزلج المظلي في منتجع بودفا في الجبل الأسود يوم 28 مايو الماضي.

وكانت الفتاة البالغة من العمر 19 عاما، تشارك في جلسة تصوير دعائية لشركة رياضات مائية محلية عندما وقع الحادث.

ووفقا لشهود عيان، بدت تيجانا في كامل حماسها قبل الرحلة، حتى أنها طلبت تصوير لحظة إقلاعها لمشاركتها مع متابعيها على منصة "تيك توك".

لكن المشهد تحول إلى مأساة عندما بدأت تصرخ طالبة النزول بعد وصولها إلى ارتفاع 50 مترا فوق سطح البحر. والتقطت كاميرات المراقبة اللحظات الأخيرة للفتاة وهي تحاول نزع حزام الأمان الخاص بها قبل أن تسقط في مياه البحر الأدرياتيكي.

وعلى الرغم من استجابة فرق الإنقاذ السريعة، لم تمكن من إنقاذ حياتها. وقد فتحت السلطات المحلية تحقيقا شاملا في الحادث، مع التركيز على فحص معدات السلامة وبروتوكولات التشغيل المتبعة.

من جهته، أعرب مالك الشركة المنظمة للرحلة عن صدمته من الحادث، مشيرا إلى أن جميع إجراءات السلامة المعتادة تم اتباعها. بينما نفت عائلة الضحية أي تقصير من جانب ابنتهم، مؤكدة أنها كانت فتاة محبة للحياة وتحب المغامرة.

وشيع جثمان تيجانا في مسقط رأسها مدينة نوفي ساد بحضور العشرات من المعزين. ونشر والداها رسالة مؤثرة عبر مواقع التواصل قالا فيها: "ستظلين دوما في قلوبنا يا ابنتنا الغالية، لن ننسى ضحكتك التي كانت تنير حياتنا".

