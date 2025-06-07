لماذا تم طرد الشيف نصرت من حفل نهائي دوري أبطال أوروبا؟ (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أنقرة: تعرض الشيف التركي الشهير نصرت جوكتشي، لموقف محرج عندما رفضت إدارة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) دخوله إلى الحفل الخاص الذي أقيم بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لمصادر حاضرة في المكان، حاول نصرت حضور الحفل دون دعوة رسمية، مما دفع الأمن إلى منعه من الدخول وإبعاده من المكان بعد مواجهة قصيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة طرد نصرت، حيث ظهر أحد مرافقيه يتعرض للدفع من قبل أحد حراس الأمن. وأفادت التقارير أن وجود نصرت تسبب في إزعاج بعض الضيوف الحاضرين، مما دفع المنظمين لاتخاذ هذا القرار للحفاظ على طبيعة الحفل الرسمية وخصوصية اللاعبين.

يذكر أن نصرت كان قد واجه انتقادات حادة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد تدخله غير المصرح به في ملعب نهائي كأس العالم 2022 في قطر. ويبدو أن اليوفا قد اتبعت نفس النهج الصارم في حماية المناسبات الرسمية من التدخلات غير المرغوب فيها.

