شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يحتفي بزفاف ابنته "أسما".. ووجه رسالة مؤثرة لزوجها والان مع تفاصيل الخبر

احتفل الفنان شريف منير بزفاف ابنته أسما شريف منير، في حفل جمع الأهل والأصدقاء، وتخلل الاحتفال لحظات عاطفية، حيث وجّه الفنان الكبير كلمة مؤثرة لزوج ابنته، طالباً منه أن يكون سنداً لها في حياتها.

وقال شريف منير في فيديو تم تداوله خلال مراسم العقد: "أهم حاجة إنك تحتويها، لأن أسما تعبت وكافحت في حياتها، ووقفت جنبي كثيراً هي تعتبر أمٌّ لي، وهي اللي بتوجهني. مش طالب منك أي حاجة غير إنك تحتويها، لأني في يوم من الأيام همشي، وعاوز أبقى مطمئن عليها".



زواج أسما شريف منير



حفل زفاف اسما شريف منير



زواج اسما شريف منير



زفاف اسما شريف منير

من جانبها، نشرت أسما شريف منير خبر زواجها عبر حسابها على إنستجرام، مُعلنةً بدء فصل جديد في حياتها بعد رحلة طويلة من البحث والتفكير.

وكتبت أسما في منشور مليء بالشكر والتأمل قائلة: "الحمد لله اتجوزت، والقرار ده جه بعد رحلة طويلة مع نفسي.. تعلمت منها كتير، وخضت تجارب مختلفة.. فهمت إني محتاجة إيه من الجواز، وإيه اللي مهم وإيه اللي مش مهم.. قعدت فترة بدعي ربنا يعوضني خير صبري، وكنت دايماً بقول 'يا رب اختار لي ولا تخيرني.. وتوكلت على الله تماماً في القرار ده".