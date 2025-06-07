شكرا لقرائتكم خبر عن أيقونة فنية استثنائية وترك بصمة لا تمحى.. ذكرى ميلاد محمود مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم السبت، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود مرسي، أحد عمالقة التمثيل في مصر، الذي وُلد في الإسكندرية عام 1923، وترك إرثًا فنيًّا خالدًا في السينما والمسرح والتليفزيون لذلك سيظل محمود مرسي أيقونة فنية استثنائية، ترك بصمة لا تمحى في تاريخ الفن المصري.

اسمه الكامل محمود محمد حسين مرسي، درس في المدارس الإسكندرانية حتى التحق بالمدرسة الثانوية الداخلية الإيطالية، ثم تخرج فى كلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم الفلسفة، عمل مدرسًا لفترة قصيرة قبل أن يقرر السفر إلى فرنسا لدراسة الإخراج السينمائي في معهد إيديك بباريس.

بعد خمس سنوات انتقل إلى لندن وعمل في إذاعة BBC، لكنه عاد إلى مصر عقب العدوان الثلاثي عام 1956، ليلتحق بالإذاعة المصرية ثم التليفزيون، كما عمل مدرسًا بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

بدأ مشواره السينمائي عام 1962 بفيلم "أنا الهارب" مع فريد شوقي وزهرة العلا، ثم توالت أعماله مثل "المتمردة" و"الباب المفتوح" مع فاتن حمامة لكن نقطة التحول كانت تجسيده لشخصية "عتريس" في فيلم "شيء من الخوف" (1969) أمام شادية، ليصبح أحد أبرز نجوم السينما.

ومن أبرز أفلامه: "أغنية على الممر" "زوجتي والكلب" "السمان والخريف" "فجر الإسلام" "أبناء الصمت وفي الدراما، قدم أعمالًا لا تُنسى مثل: "بين القصرين" و"قصر الشوق" "رحلة السيد أبو العلا البشري" "الليلة الموعودة" "لما التعلب فات".

تزوج الفنان الراحل من الممثلة سميحة أيوب وأنجب ابنه الوحيد علاء وفي 24 أبريل 2004 رحل عن عمر ناهز 80 عامًا إثر أزمة قلبية أثناء تصوير مسلسل "وهج الصيف"، ليحل الفنان جميل راتب محله فى إكمال العمل.