تامر فرج يخرج عن صمته بسبب كارثة محتملة

ميرنا وليد - بيروت - في ظل التغيرات المناخية والجيولوجية غير المسبوقة التي تشهدها محافظة الإسكندرية المصرية، أطلق الممثل المصري تامر فرج مبادرة عبر حسابه طالب فيها باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأرواح.

وأشار فرج إلى خطورة الإعلانات الضخمة المنتشرة في الشوارع، واصفًا إياها بالقنابل الموقوتة، مطالبًا بتنظيمها وتشريع قوانين تضمن أوزانًا وأحجامًا آمنة، خصوصًا في ظل الأحوال الجوية المتقلبة. وشدد على أن "الاستثمار في السلامة أولى من أي مكاسب مادية".

يُذكر أن تامر فرج شارك في رمضان 2025 بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" إلى جانب الممثل محمد هنيدي.

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