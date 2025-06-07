شكرا لقرائتكم خبر عن رغم انشغاله بتحضيرات زفافه.. مينا مسعود يحضر العرض الخاص لفيلمه فى عز الضهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم المصرى العالمى مينا مسعود للقاهرة مجددا خلال الأيام المقبلة، وذلك لحضور العرض الخاص لفيلمه الجديد فى عز الضهر، والمقرر طرحه فى دور العرض السينمائى يوم 18 يونيو الجارى لينافس فى موسم الصيف السينمائى، واستطاع البرومو لفت الأنظار لما يحتويه من مشاهد أكشن وإثارة بدرجة احترافية.

وبرغم انشغال مينا مسعود بتحضيرات حفل زفافه فى أمريكا إلا أنه حرص على حضور العرض الخاص لأول عمل سينمائى له فى مصر، والتواجد مع أبطاله.

"فى عز الضهر" هو أول فيلم مصرى عالمى من بطولة النجم العالمى مينا مسعود، وتدور أحداثه حول رحلة شاب مصرى يتم تجنيده فى أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب.. الخلاص والهوية.

فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود، إيمان العاصى، شيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد على رزق وجميلة عوض ومحمود البزاوى ومحمود حجازى وأحمد عزيز ومحمد عز وهو من إنتاج الإخوة المتحدين وتأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

فيلم فى عز الضهر يجمع مينا مسعود وإيمان العاصى، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية، فيما تجسد إيمان العاصى شخصية شخصية "سانرا" والتى تعمل مع المافياويشارك في بطولة العمل شيرين رضا ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومحمد عز ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.