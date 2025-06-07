شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يحيى حفلاً غنائياً فى دبى ثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فنان العرب محمد عبده حفلاً غنائياً فى دبى، اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى، ويقدم خلاله مجموعة متميزة من أشهر أغنياته الخليجية المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء في مختلف الدول ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى.

وكان فنان العرب محمد عبده طل على جمهوره من خلال فيديو، ليطمئن الجمهور على حالته الصحية، حيث أكد أنه يعانى من حساسية وربو وأنه حاول منذ 10 أيام أن يعالج نفسه ويكثف العلاج لكنه لم يستطيع التحسن وبالتالى لن يستطيع الغناء.

وكان سبق وأعلن الفنان محمد عبده إصابته بالسرطان، خلال محادثة صوتية دارت بينه وبين الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، وذلك نقلاً عن قناة العربية، حيث قال محمد عبده: "يا حبيبى يا بدر يا رفيق الدرب ورفيق العمر الوافى والحبيب، اللى شكلنا عريضة المملكة العربية السعودية، وأشكالها الغنائية الجميلة، وطلعنا بكلمات مفهومة فى كل مكان، ودى حاجة كبيرة جدًا، إيش تاخد أنت كيمياوى، وأنا أخد كيمياوى كمان فى باريس".

وتابع محمد عبده باكيًا: "أنا باخد كيمياوى كمان يا حبيبى، الله معنا، من محبة الله فينا، الله يرعاك ويرعانى ويرعى كل إنسان وكل بنى آدم خدم بلده زينا"، ورد عليه الأمير بدر بن عبد المحسن: "حبيبى يا محمد، وعشانك أنا عارف أنك أقوى من أى حاجة، وأنا وأنت بإذن الله فى الطريق للشفاء ومتأكد أننا سنكون أفضل، وأنت إنسان مش عادى، أنت مريت بالعديد من الأمور الصعبة، وواثق أنك ستشفى وهنعمل أغانى سوا".