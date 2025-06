شكرا لقرائتكم خبر عن جورج مارتن يعبر عن استيائه من المؤلفين.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر المؤلف العالمى جورج آر مارتن عن استيائه من اقتباس أعماله من قِبل كُتّاب آخرين، حيث تم اقتباس العديد من أعمال الكاتب للشاشات الكبيرة والصغيرة، ولكن لم يكن أيٌّ منها أكثر شهرةً من رواية A Song Of Ice And Fire، سلسلة الكتب التي اقتبستها HBO لاحقاً إلى مسلسل Game Of Thrones، والذى استمرّ لثمانية مواسم.

صدر عن المسلسل عملان مشتقان آخران، هما House Of The Dragon و A Knight Of The Seven Kingdoms المُنتظر طرحه، على الرغم من هذا النجاح، كشف مارتن خلال مقابلة جديدة مع زميله الكاتب جو أبركرومبي أن أصعب جزء في العمل التليفزيوني هو "التعامل مع الكُتّاب الآخرين".

وأوضح مارتن قائلا: "أنت تكتب كتابك أو قصتك، ثم يُعيّنون شخصًا للقيام بذلك، ويعطونه كل التصاريح الممكنة، وفي معظم الحالات التي يُضفي فيها كاتب سيناريو هوليوودي طابعه الخاص على شيء ما، فإنه لا يُحسّنه".

وقد كتب الكاتب الأمريكى جورج مارتن في تدوينة سابقة له عبر منصة إكس، متحدثًا عن الانتقادات والضغوط التي واجهها بسبب تأخر صدور رواية رياح الشتاء حيث قال: بعضكم سينزعج من هذا، كما ينزعج من كل شيء أكتبه لا يتعلق بوستروس أو رياح الشتاء، كثيرون فقدوا الأمل بي أو بالكتاب، يرددون أنني لن أنهي رياح الشتاء، وإن أنهيته فلن أنهي حلم الربيع، وإن أنهيتهما فلن يكونا جيدين. يقولون إن علي أن أترك المهمة لكاتب آخر، وإنني سأموت قريبًا لأنني كبير في السن. إنني فقدت الاهتمام بأغنية الجليد والنار منذ سنوات طويلة، ولم أعد أهتم بالكتابة، وكل ما أفعله الآن هو الجلوس وإنفاق المال.