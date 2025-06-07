شكرا لقرائتكم خبر عن موسيقى بدرجة مناضل وأغانيه فى كل المناسبات.. ذكرى رحيل الشيخ إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم السبت، ذكرى رحيل المطرب والملحن الشيخ إمام ، حيث رحل عن عالمنا فى 7 يونيو وتحولت أغانيه إلى ترانيم للحرية فى العالم العربى، وما زالت إبداعاته تحييها فرق شبابية من تونس إلى العراق واليمن.

تعرف العالم على الشيخ إمام عبر شريكه في الإبداع الشاعر أحمد فؤاد نجم، حيث شكل الثنائي ظاهرة فنية وسياسية في أعقاب نكسة 1967، حين كانت مصر والعالم العربى يعانيان صدمة الهزيمة وصمت المعارضة.

فاشتهر الشيخ إمام بألحانه وأغنياته التى تتناول القيم النضالية، والتعبير عن قيم الاستقلال والحرية، وقد غنّى لرموز عالمية فى هذا المجال، وكون ثنائيا فنيا عظيما مع الشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، وهنالك الكثير من الكتب التى تناولت حياته وتحدثت عنه ووصفته ومن بينها.

فقد الشيخ إمام بصره فى طفولته بسبب إهمال علاج الرمد، لكنه حفظ القرآن فى قريته أبو النمرس بالجيزة، ليتحول لاحقًا إلى صوت للفقراء والثوار رغم ظروفه القاسية وفشل قصة حبه الوحيدة حوّل آلامه إلى وقود للإبداع.

من أشهر ماغنى الشيخ إمام صباح الخير على الورد اللى فتح فى جناين مصر وأغنية يا بلح أبريم وبقرة حاحا وانا رحت القلعة وشفت ياسين وغيرها.

مات الشيخ إمام فى 7 يونيو 1995 وحيداً فقيراً فى غرفته بحى الغورية بعد أن إنفصل عن رفيق رحلته لمدة عشر سنوات، ولكن لم ينفصل عن جمهوره لوقتنا الحالى فقد عاشت أغانيه وأستطاعت أن تحيا فى كل المناسبات الوطنية اللى بنعيشها.