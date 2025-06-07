هل يستمر مسلسل "Hacks" بعد الموسم الخامس؟ هذا تم كشفه

ميرنا وليد - بيروت - كشف موقع "TVSeriesFinale" عن مؤشرات إيجابية بشأن مستقبل مسلسل الكوميديا الشهير "Hacks"، حيث ألمح إلى إمكانية تجديد السلسلة لمواسم جديدة، رغم الشائعات التي راجت حول انتهائها بالموسم الخامس/ وكانت منصة Max قد أعلنت رسميًا عن تجديد المسلسل لموسم خامس، تزامنًا مع عرض الحلقات الأخيرة من الموسم الرابع، ما فتح الباب أمام مزيد من التوقعات حول استمرار العمل لفترة أطول.



تدور أحداث "Hacks" حول العلاقة المهنية المعقدة بين ديبورا فانس، الكوميدية المخضرمة في لاس فيغاس، وشابة متمردة في الخامسة والعشرين من عمرها. ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، أبرزهم جين سمارت وهانا إينبيندر، إلى جانب ضيوف شرف بارزين.

حتى الآن، لم تعلن الشبكة المنتجة عن موعد تصوير الموسم الخامس، لكن من المتوقع الإفصاح عن التفاصيل قريبًا.